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هاري كين يدعو جماهير إنجلترا للسهر: احتفلوا معنا حتى شروق الشمس إذا تأهلنا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاري كين يدعو جماهير إنجلترا للسهر: احتفلوا معنا حتى شروق الشمس إذا تأهلنا

هاري كين
هاري كين
إسلام مقلد

وجه هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، رسالة إلى جماهير "الأسود الثلاثة"، دعاهم خلالها إلى السهر وتشجيع الفريق حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، أملاً في الاحتفال بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 على حساب منتخب المكسيك.

ويستعد منتخب إنجلترا، بقيادة المدير الفني توماس توخيل، لمواجهة منتخب المكسيك، أحد مستضيفي البطولة، على ملعب أزتيكا، في مباراة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ16، يسعى خلالها المنتخب الإنجليزي لمواصلة مشواره في البطولة.

موعد المباراة يبقى كما هو

وكانت جماهير إنجلترا تأمل في إقامة المباراة بموعد مبكر، بعدما ناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إمكانية تقديم ضربة البداية إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، بسبب توقعات بحدوث عواصف رعدية.

إلا أن "فيفا" قرر الإبقاء على الموعد الأصلي للمباراة، بعد اعتراض الاتحادين الكرويين للمنتخبين، لتقام في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت بريطانيا، وهو ما يفرض على الجماهير متابعة اللقاء حتى الساعات الأولى من الصباح.

إشادة بقرار تمديد عمل الحانات

كما أشاد كين بقرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي سمح للحانات بالاستمرار في العمل حتى الخامسة صباحًا، تزامنًا مع إقامة المباراة.

وقال قائد منتخب إنجلترا، في تصريحات أبرزتها شبكة "ESPN": "من الواضح أن بقاء الحانات مفتوحة للجماهير هو خبر سار".

رسالة إلى الجماهير

وطالب كين الجماهير الإنجليزية بالبقاء مستيقظة حتى نهاية المباراة، معربًا عن أمله في الاحتفال سويًا بالتأهل.

وأضاف: "نحن نعلم مدى أهمية كأس العالم للجميع ولجميع المشجعين في الوطن، لذلك آمل أن يسهر البعض طوال الليل، والاستمرار حتى النهاية والاحتفال حتى اليوم التالي، ثم الحصول على قسط من النوم بعد ذلك".

وأكد قائد "الأسود الثلاثة" أن الدعم الجماهيري يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين، رغم توقيت المباراة المتأخر.

وقال: "من الواضح أن الوقت متأخر جدًا، ونحن جميعًا نقدر هذا الدعم. هذا ما يجعل كأس العالم فريدًا في بعض الأحيان، فالمواعيد المختلفة تصنع ذكريات مختلفة".

واختتم هاري كين تصريحاته قائلاً: "أعتقد أن الجميع لن يحبوا شيئًا أكثر من الاحتفال مع شروق الشمس في الساعة الخامسة أو السادسة صباحًا"، في إشارة إلى طموحه بقيادة منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026.

هاري كين منتخب إنجلترا الأسود الثلاثة كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب المكسيك

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