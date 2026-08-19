مساعد وزير الري: نتوسع في تحلية المياه والري الحديث لمواجهة تحديات الأمن المائي

أكد المهندس محمد عمرو، مساعد وزير الموارد المائية والري، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في ملف المياه؛ في ظل الزيادة السكانية وتداعيات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن احتياجات البلاد تصل إلى نحو 88 مليار متر مكعب من المياه لتلبية احتياجات الشرب والزراعة والري.

وأوضح مساعد وزير الري أن الدولة تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا وتنمية الموارد المائية غير التقليدية، إلى جانب تطبيق أساليب ري أكثر كفاءة وترشيدًا لاستخدام المياه.

وأشار إلى التوسع في إنشاء وافتتاح محطات تحلية المياه والاستفادة من مياه الصرف الزراعي، ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تستهدف دعم خطط التنمية واستصلاح وتنمية نحو 2.2 مليون فدان.

الحلول التكنولوجية والموارد المائية غير التقليدية

وأكد أن التوسع في الحلول التكنولوجية والموارد المائية غير التقليدية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن المائي، في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها النمو السكاني والتغيرات المناخية.