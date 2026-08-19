سفير الصومال بالقاهرة يشيد بدور الدبلوماسية المصرية في دعم بلاده والأمة العربية

أشاد علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالدور المحوري الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية في دعم قضايا الأمة العربية، وبالمواقف المصرية الداعمة لجمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الصومال ومصر.

جاء ذلك خلال لقاء السفير علي عبدي أواري اليوم مع السفير محمد سمير، مساعد وزير الخارجية المصري والمندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق في إطار العمل العربي المشترك، وتطوير آليات التعاون بما يخدم مصالح الدول والشعوب العربية.

وثمّن السفير علي عبدي أواري المواقف المصرية الثابتة والمساندة للصومال، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تستند إلى روابط تاريخية راسخة ومصالح مشتركة، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق بين الجانبين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الصومال ومصر، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة للارتقاء بها، إلى جانب التنسيق بشأن القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التضامن العربي ويدعم الاستقرار والسلام في المنطقة