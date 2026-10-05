السفير التركي بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار أكتوبر

وجه السفير التركي بالقاهرة السفير صالح موتلو شن، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى انتصار السادس من أكتوبر.

وقال السفير التركي بالقاهرة في تهنئته "أتقدّم بأصدق مشاعر التهنئة إلى رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى القوات المسلحة المصرية الباسلة، قيادةً وأركانًا وضباطًا وجنودًا، بمناسبة عيد النصر 6 أكتوبر".

وأضاف شن عبر حسابه الرسمي بمنصة " إكس " أن هذا النصر يجسّد نضال الجيش المصري الوطني، المتديّن، الباسل والمخلص لوطنه، من أجل كرامة مصر والأراضي العربية، وفي مقدمتها أرض مصر الأصيلة، سيناء المقدسة، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والقوى الداعمة له.

وتابع السفير التركي قائلا "وبهذه المناسبة ادعو بالرحمة لشهداء مصر الأبرار الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل تراب الوطن المصري الشقيق، كما أستذكر بالرحمة الرئيس الراحل أنور السادات، الذي اتخذ قرار العبور في السادس من أكتوبر ونفّذه بنجاح".

وتحل غدا الثلاثاء ذكرى انتصار أكتوبر 1973 والذي تمكن فيه الجيش المصري من تحرير سيناء بعد 6 سنوات من الاحتلال الإسرائيلي على إثر عدوان يونيو 1967.