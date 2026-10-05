طفل فرنسي يفقد يده خلال احتجاجات مدرسية

فقد طفل فرنسي يده خلال احتجاجات مدرسية ضد تردي الأوضاع.

قال فرانسوا كزافييه لوش، المحافظ المحلي، في فرنسا إن فتى يبلغ من العمر 15 عامًا كان يحتج على المدارس الفرنسية المتهالكة والتي تعاني من نقص في الموظفين، فقد يده يوم الاثنين في مدينة لانس الشمالية.

ذكرت صحيفة "لا فوا دو نور" المحلية أن المراهق فقد يده بعد أن التقط قنبلة صوتية تابعة للشرطة، ومن ثم انفجرت في يده ما نجم عن ذلك فقده له، بشكل مأساوي .

وقال لاوتش إنه تم فتح تحقيق في الحادث الغريب الذي كان ضحيته مراهق تحمس مع زملاءه خلال الاحتجاجات.

وكثيرا ما تضرب فرنسا الاحتجاجات الطلابية التي تنادي بتحسين الاوضاع او تحتج على تردي الأحوال.