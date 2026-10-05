إيران.. إعدام مواطنين بعد إدانتهما بقتل 4 عناصر من الشرطة

قالت السلطة القضائية الإيرانية بإعدام مواطنين أدينا بقتل 4 عناصر من الشرطة خلال احتجاجات يناير الماضي في أصفهان.

وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا سباهي وعلي رضا رئيسي، وهما من المحتجين المعتقلين على خلفية احتجاجات "ميدان عليخاني" في أصفهان، خلال يناير الماضي، صباح الاثنين 5 أكتوبر.

كان النظام الإيراني قد نفذ في وقت سابق حكم الاعدام بحق أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري، وهما من محتجي يناير، في القضية المعروفة باسم "ميدان عليخاني" في أصفهان.



كما حُكم على مهشاد كاشاني، زوجة علي رضا سباهي، بالسجن خمس سنوات في القضية نفسها. وكان المحامي أمير سالار داوودي قد تولى عقد قران الزوجين.

كانت المحكمة العليا في إيران قد صادقت في يوليو الماضي على أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متهمًا في قضية "ميدان عليخاني".