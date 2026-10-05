ناشيونال جريد البريطانية تتوقع نمو أرباح السهم بأكثر من تقديراتها السابقة في 2027

أعلنت شركة «ناشيونال جريد» البريطانية للطاقة، اليوم الاثنين إنها تتوقع تسجيل نمو في ربحية السهم خلال السنة المالية 2027 بمعدل أعلى قليلاً من تقديراتها السابقة البالغة 13 إلى 15 %، بدعم من قوة أداء أعمال شبكات الكهرباء ومحفظتها الاستثمارية.

وأوضحت الشركة أن أداء النصف الأول جاء أقوى من المتوقع، مشيرة إلى أنها تتوقع تحقيق مكاسب استثنائية بنحو 130 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة من خلال وحدة "ناشيونال جريد" للمشروعات.

وأضافت أن الزيادة تعكس نجاح معاملتين في أسواق رأس المال ضمن محفظة «NG Partners» الاستثمارية، إلى جانب أداء أقوى في أعمال الربط الكهربائي بين الشبكات.

وتوقعت الشركة أن يظل الربح التشغيلي للنصف الأول عند مستوى مماثل للفترة نفسها من العام الماضي.

كما قالت إن صافي الدين في نهاية النصف الأول من المتوقع أن يظل متماشياً بصورة عامة مع توجيهاتها للعام بأكمله، بعد احتساب استثمار بقيمة 1.75 مليار دولار في منصة الطاقة الأمريكية "جولنت".