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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الروسية: نواصل تحرير بلدة سامويلوفكا في مقاطعة زابوروجيا

روسيا والحرب الأوكرانية
روسيا والحرب الأوكرانية
محمد على

قالت القوات الروسية أنها تعمل على تحرير بلدة سامويلوفكا في مقاطعة زابوروجيا، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: تم تحييد أكثر من 35 عسكريًا أوكرانيًا في المنطقة المحاصرة بمقاطعة خاركوف، خلال يوم واحد.

وذكر أن القوات واصلت التقدم نحو الأجزاء الجنوبية والوسطى من دوبروبوليه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحيّدت أكثر من 20 عسكريًا أوكرانيًا وحررت 51 مبنى.

وذكرت أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمّرت 861 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية المناوئة بلغت  1435 عسكريًا على المحاور القتالية كافة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتستمر الحرب بين اوكرانيا وروسيا منذ فبراير عام ٢٠٢٢ الى الان، حيث فقد الجانبان مئات الآلاف من الأرواح.

القوات الروسية عسكريًا أوكرانيًا بمقاطعة خاركوف

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