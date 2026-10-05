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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس محكمة الاستئناف: الأمن الغذائي والمائي ركيزة أساسية للأمن القومي العربي

المستشار أحمد محمد عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف
المستشار أحمد محمد عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف
الديب أبوعلي

أكد المستشار أحمد محمد عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف والمحاضر بالجامعة البريطانية وأكاديمية الشرطة، أن قضية الأمن الغذائي والمائي لم تعد مجرد تحدٍ اقتصادي أو زراعي، وإنما أصبحت ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي الشامل، مشددًا على ضرورة التعامل معها من خلال رؤية عربية متكاملة تجمع بين الجوانب التشريعية والاقتصادية والاستراتيجية.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار أحمد محمد عبد الحكم في فعاليات إطلاق التقرير العربي الرابع عشر للتنمية الثقافية، الذي جاء هذا العام تحت عنوان «الأمن الغذائي والمائي العربي: أزمات متراكمة ومبادرات واعدة»، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، وبمشاركة نخبة من الوزراء والأكاديميين والخبراء ورؤساء المنظمات والمراكز البحثية والزراعية العربية والدولية.

وأوضح عبد الحكم، أن الأزمات المتراكمة التي تناولها التقرير تستدعي استجابة تشريعية عربية، مشيرًا إلى أهمية تحديث ومواءمة الأطر القانونية والتشريعية بين الدول العربية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات الزراعية والمائية المشتركة، إلى جانب تذليل العقبات القانونية التي تعرقل مسار التكامل الاقتصادي العربي.

قضية الأمن الغذائي والمائي 

وأضاف أن ندرة المياه وتراجع معدلات الأمن الغذائي يمكن أن يفاقما عوامل عدم الاستقرار المجتمعي في المنطقة، مؤكدًا أهمية التنسيق الاستراتيجي والقانوني بين الدول العربية في التعامل مع هذه التحديات، وحماية الموارد العربية وضمان حقوق الأجيال القادمة.

وشدد المستشار أحمد محمد عبد الحكم على أهمية المخرجات والتوصيات التي تنتهي إليها الفعاليات، داعيًا إلى الاستفادة منها في وضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع قضايا الأمن الغذائي والمائي وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

وأشاد بالجهد المبذول في إعداد التقرير، وبالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومؤسسة الفكر العربي، مؤكدًا أن تسليط الضوء على تحديات الأمن الغذائي والمائي وطرح حلول استباقية لها يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إطلاق التقرير العربي الرابع عشر للتنمية الثقافية، الذي تناول واقع الأمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية، والتحديات التي تواجه الدول العربية، وسبل تعزيز التكامل العربي والتعاون الدولي لمواجهتها، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات والتجارب المؤسسية الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي والمائي.

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