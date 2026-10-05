سفير الصومال: ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل مناسبة خالدة.. وبطولات الجيش المصري حاضرة في ذاكرة الأجيال

وجه سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية علي عبدي أواري، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى الحكومة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال السفير الصومالي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل مناسبة وطنية خالدة تجسد ما قدمه الشعب المصري وقواته المسلحة من تضحيات دفاعًا عن مصر وسيادتها".

وأشاد بالجيش المصري ودوره الوطني في حماية سيادة مصر وأمنها القومي، مشيرًا إلى أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل شاهدًا على شجاعة وبسالة القوات المسلحة المصرية وقدرتها على الدفاع عن الوطن وصون أراضيه.

وأضاف "أن ما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات وبطولات ستظل حاضرة في ذاكرة الأجيال"، مؤكدًا تقدير الصومال والشعب الصومالي لما تمثله مصر من مكانة ودور مهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب السفير الصومالي عن خالص تهانيه وتمنياته لمصر وشعبها بدوام الأمن والاستقرار والازدهار، مؤكدا اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الصومال ومصر، وما تشهده من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات، متمنيًا لمصر وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار.