كشف اللواء عادل عزب، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق بقطاع الأمن الوطني، تفاصيل رسالة قال إن جمعة عبدالعزيز، المرشد المؤقت لجماعة الإخوان، بعث بها متضمنة عرضًا بعودة الجماعة إلى مصر دون شروط، حتى لو صدر حكم بإعدام محمد بديع ومحمد مرسي.

وقال عزب، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» عبر فضائية «صدى البلد»، إن الرسالة تضمنت قبول الجماعة بتنفيذ الأحكام القضائية، مقابل السماح لها بالعودة إلى مصر، مع التعهد بعدم ممارسة العمل السياسي أو الدعوي.

وأوضح أن الهدف من هذا العرض، بحسب تقديره، كان الحفاظ على الوجود التنظيمي للجماعة وشخصيتها الاعتبارية، مؤكدًا أن مصر تمثل نقطة انطلاق مهمة بالنسبة للتنظيم في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق إلى أن أحداث 30 يونيو مثلت نقطة تحول في علاقة الجماعة بالمجتمع المصري، بعدما فقدت، وفق رؤيته، مساحة التعاطف والاحتضان الشعبي التي كانت تتمتع بها على مدار سنوات طويلة.

وأضاف أن الجماعة حاولت، خلال الفترة من 2013 إلى 2025، العودة إلى المشهد من خلال عدة مسارات، شملت العمليات الإرهابية التي نسبها إلى حركة حسم، إلى جانب المبادرات ومحاولات المصالحة التي قال إنها لم تنجح.

وحذر عزب مما وصفه بمحاولات الجماعة تغيير جلدها من خلال تأسيس حركات ومنصات تحمل صبغة سياسية وإعلامية جديدة، مشيرًا إلى منصة «متصدقش» باعتبارها أحد النماذج التي استشهد بها، ومؤكدًا ضرورة تحصين الرأي العام من محاولات إعادة تقديم التنظيم بأشكال مختلفة.