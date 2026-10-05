"تلفزيون بريكس": إندونيسيا تبني 15 محطة طاقة شمسية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة

أطلقت الحكومة الإندونيسية مشروعا لإنشاء 15 محطة للطاقة الشمسية بقدرة 600 جيجاوات في ست مقاطعات في إطار مشروعها لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في البلاد.

وذكرت شبكة "تلفزيون بريكس" الدولية أن المحطات الجديدة ستوسع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إندونيسيا، وتقلل الضغط على ميزانية الدولة إذ من المتوقع أن توفر سنويا قرابة 4.6 ترليون روبية إندونيسية (257 مليون دولار أمريكي تقريبا).

وصرح رئيس وكالة الاتصالات الحكومية محمد قداري للشبكة أنه سيتم بناء المحطات في مقاطعات "جاوة الشرقية" و"وسط جاوة" و"جاوة الغربية" و"بالي" و"رياو" و"بانجكي بيليتونج"، وستشمل محطات أرضية وعائمة باستثمارات قيمتها 7.5 مليار دولار بتمويل من شركات محلية ودولية، مضيفا أن المشروع قد يوفر فرص عمل لقرابة 5 ملايين شخص وسيساهم في التنمية المحلية.

وستستخدم الكهرباء المولدة من هذه المحطات لتشغيل أنشطة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الصيادين الذين سيستخدمون قوارب تعمل بالطاقة الكهربائية .. كما ستتيح هذه المبادرة توسيع نطاق إمدادات الكهرباء لتشمل المناطق التي كانت محرومة منها سابقا.

ويتم إنشاء المحطات في إطار برنامج أعلن عنه رئيس البلاد برابوو سوبيانتو في حفل خلال شهر أغسطس الماضي، بهدف توسيع استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الحفري، كما أن المشروع يمثل جزءا من جهود إندونيسيا لتحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ.