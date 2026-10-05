الحرس الثوري يحذر ناقلة في مضيق هرمز من مواصلة الإبحار ويهدد باستهدافها

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الإثنين، أن ناقلة كانت تعبر مضيق هرمز تلقت تحذيرًا من الحرس الثوري الإيراني بالعودة أدراجها، وإلا ستتعرض للاستهداف.

وأوضحت الهيئة أن الناقلة امتثلت للتحذير وعادت عن مسارها، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت على بعد 11 ميلًا بحريًا شمالي مدينة خصب في سلطنة عمان.

ولم تكشف المعلومات الأولية عن اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه، كما لم تتضمن تفاصيل بشأن حمولتها، ولم تشر إلى تعرضها لإطلاق نار أو وقوع إصابات جراء الواقعة.

تأتي الحادثة في ظل تصاعد التوتر والحوادث التي تستهدف السفن في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت في وقت مبكر من السبت تلقيها بلاغًا من ربان ناقلة نفط خام أفاد بتعرض السفينة للإصابة بمقذوف مجهول قبالة السواحل العمانية.

ويفصل مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويعد ممرًا استراتيجيًا رئيسيًا لصادرات النفط والغاز من منطقة الخليج، فيما أصبح خلال الأشهر الماضية أحد أبرز بؤر التوتر في المواجهة بين طهران وواشنطن.