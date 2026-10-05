السفير الصومالي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

وجّه علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى الحكومة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشاد السفير الصومالي بالجيش المصري ودوره الوطني في حماية سيادة مصر وأمنها القومي، مشيرًا إلى أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل شاهدًا على شجاعة وبسالة القوات المسلحة المصرية وقدرتها على الدفاع عن الوطن وصون أراضيه، وما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات وبطولات ستظل حاضرة في ذاكرة الأجيال، مؤكدًا تقدير الصومال والشعب الصومالي لما يمثله الجيش المصري من مكانة ودور مهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب السفير الصومالي عن خالص تهانيه وتمنياته لمصر وشعبها بدوام الأمن والاستقرار والازدهار، مؤكدًا أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل مناسبة وطنية خالدة تجسد ما قدمه الشعب المصري وقواته المسلحة من تضحيات دفاعًا عن الوطن وسيادته.

وأكد السفير علي عبدي أواري اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الصومال ومصر، وما تشهده من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات، متمنيًا لمصر وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار.