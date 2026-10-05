المنظمة الدولية للهجرة.. نزوح 3633 أسرة يمنية في 7 أيام

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن نزوح 3633 أسرة يمنية خلال 7 أيام، فيما تستمر الحرب الضروس بين القوات اليمنية والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

أضافت المنظمة الدولية للهجرة، أن محافظة تعز استقبلت العدد الأكبر من النازحين بواقع 2838 أسرة، مشيرة إلى نزوح 491 أسرة إلى محافظة لحج، و159 أسرة إلى عدن خلال أسبوع.

ويأتي نزوح آلاف الأسر اليمنية، في ظل استمرار التوترات الأمنية والعمليات العسكرية بعدد من المناطق اليمنية، وما تفرضه المواجهات من مخاطر متزايدة على المدنيين.

يأتي إلى جانب ذلك، تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية.

وتُعد محافظات تعز ولحج وعدن من المناطق التي تستقبل أعدادًا من الأسر الفارة من مناطق الصراع، بحثًا عن أماكن أكثر أمنًا واستقرارًا.