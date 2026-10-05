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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوق المعادن.. النحاس والقصدير يصعدان والحديد يتراجع وسط ترقب الفائدة والطلب الصيني

المعادن
المعادن
أ ش أ

تشهد أسواق المعادن الصناعية تحركات متباينة خلال تعاملات اليوم الاثنين، إذ ارتفعت أسعار النحاس والقصدير بدعم تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات أظهرت ضعف سوق العمل، بينما تراجعت أسعار خام الحديد بفعل استمرار الضغوط على الطلب الصيني، في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار السياسة النقدية الأمريكية وتطورات النشاط الصناعي في أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنحاس خلال تعاملات اليوم ، مدعومة بتراجع توقعات المستثمرين بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، وذلك عقب صدور بيانات أظهرت ضعفا في سوق العمل الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن 0.9% خلال التعاملات، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، في الوقت الذي شهدت فيه أسواق الأسهم الآسيوية تحسنا ملحوظا.

جاء ارتفاع النحاس بعدما أظهرت بيانات أمريكية زيادة الوظائف غير الزراعية بنحو 29 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي، وهي زيادة جاءت أقل من توقعات جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج".

وعززت البيانات الضعيفة بشأن سوق العمل التوقعات بأن يتجنب مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، وهو ما دعم أسعار السلع الأساسية، ومن بينها النحاس، التي تتأثر عادة بتوجهات السياسة النقدية وقوة الدولار.

كان النحاس قد تعرض الأسبوع الماضي لضغوط، مسجلا أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس الماضي، في أعقاب بيانات أظهرت ضعف النشاط الصناعي في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

ولا تزال أسعار النحاس تحوم بالقرب من مستويات قياسية، في ظل زيادة عمليات شحن المعدن إلى الولايات المتحدة تحسبا لاحتمال فرض رسوم جمركية أمريكية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشديد المعروض في الأسواق الأخرى.

ويحظى الطلب على النحاس بدعم متزايد من التوسع في مراكز البيانات ومشروعات الطاقة المتجددة، والتي تعتمد بصورة كبيرة على المعدن في شبكات الكهرباء والبنية التحتية.

وصعد سعر القصدير بنسبة 0.2%، بينما استقرت أسعار الألومنيوم دون تغيير يذكر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 0.3% لتسجل 91.05 دولار للطن.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه المتعاملون في الصين عطلة "الأسبوع الذهبي"، بما قد يحد من مستويات السيولة والتداول في أسواق المعادن خلال الفترة الحالية.

وتترقب أسواق المعادن خلال الفترة المقبلة تطورات السياسة النقدية الأمريكية وبيانات الاقتصاد العالمي، إلى جانب مؤشرات الطلب في الصين، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار النحاس والمعادن الصناعية، وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات وتزايد الطلب المرتبط بالتحول نحو الطاقة النظيفة والتوسع في البنية التحتية الرقمية.

المعادن تحركات متباينة تعاملات أسعار النحاس

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