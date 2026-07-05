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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاراجر يدعم هاري كين للكرة الذهبية: يستحق الجائزة.. لكن كأس العالم قد تحسمها لغيره

هاري كين
هاري كين
إسلام مقلد

دافع المدافع الإنجليزي السابق جيمي كاراجر عن أحقية هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، في التتويج بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن ما قدمه المهاجم الإنجليزي خلال الأشهر الـ12 الماضية يجعله الأجدر بالفوز بأهم جائزة فردية في عالم كرة القدم، رغم اعترافه بأن ظروف عام كأس العالم قد تقلل من فرصه في حصدها.

كين يستحق الكرة الذهبية

وأكد كاراجر أن مستوى هاري كين مع ناديه ومنتخب بلاده خلال العام الأخير يضعه في صدارة المرشحين للجائزة.

وقال في تصريحات لشبكة "Tele Football": "بناءً على أداء الأشهر الـ12 الماضية، يجب أن يفوز هاري كين بجائزة الكرة الذهبية".

 

كأس العالم قد يحسم السباق

ورغم دعمه الكامل لكين، أشار أسطورة ليفربول السابقة إلى أن جائزة الكرة الذهبية في أعوام كأس العالم غالبًا ما تذهب إلى أبرز نجوم المنتخب المتوج باللقب.

وأضاف: "لكن لسوء الحظ، ربما لن يفوز بها، لأن الجائزة في عام كأس العالم تذهب حتمًا إلى النجم الأبرز في المنتخب الفائز باللقب".

 

تشاؤم بشأن فرص إنجلترا

كما أبدى كاراجر شكوكه بشأن قدرة منتخب إنجلترا على المنافسة بقوة على لقب كأس العالم 2026، معتبرًا أن الأداء الذي قدمه الفريق بقيادة الألماني توماس توخيل حتى الآن لا يمنح مؤشرات كافية على إمكانية التتويج.

وقال: "بقدر ما أرغب في تصديق أن إنجلترا لا تزال قادرة على الفوز باللقب، لا يوجد ما يدعم هذا الرأي، خاصة بعد الأداء الأخير".

 

مشوار إنجلترا في المونديال

واستهل منتخب إنجلترا مشواره في كأس العالم 2026 بفوز مثير على كرواتيا بنتيجة 4-2، قبل أن يتعادل سلبيًا مع غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات، ثم حقق انتصارًا صعبًا على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية هاري كين في الدقائق الأخيرة، بعدما ظهر الفريق بصورة متذبذبة وافتقد للحلول الجماعية في العديد من فترات البطولة.

ورغم الانتقادات التي طالت أداء "الأسود الثلاثة"، يواصل هاري كين تقديم مستويات مميزة، ليحافظ على مكانته بين أبرز المرشحين للمنافسة على الجوائز الفردية، في انتظار ما ستسفر عنه الأدوار الحاسمة من بطولة كأس العالم 2026.

جيمي كاراجر هاري كين منتخب إنجلترا الكرة الذهبية جائزة الكرة الذهبية

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