لا داعي للقلق في وجود كين.. هاري يعيد تقدم منتخب إنجلترا في دقائق معدودة أمام الكونغو

عزز هاري كين هدف تقدم منتخب إنجلترا في شباك الكونغو الديمفراطية في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا على ملعب "أتالانتا"، ضمن منافسات في دور الـ32 من مواجهات كأس العالم FIFA 2026 لتصبح نتيجة اللقاء 2-1.

ونجح هاري كين في إحراز هدف تعادل المنتخب الإنجليزي بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إنجلترا عن طريق أنتوني جوردون ليسدد كين رأسية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 88 نجح هاري كين في تعزيز تقدم المنتخب الإنجليزي بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء لصالح إنجلتر لتسكن شباك حارس مرمى الكونغو الديمقراطية.

وجاء هدف تقدم الكونغو في الدقيقة الثامنة بعد كرة طولية عن طريق تشانسيل لتصل إلى مهاجم الكونغو الديمقراطية الذي سدد كرة قوية من يسار منطقة الجزاء لتسكن شباك بيكفورد حارس مرمى إنجلترا.



وحرم القائم الأيسر للمنتخب الإنجليزي، الهدف الثاني لمنتخب الكونغو في الدقيقة 42، بأقدام ويسا.

وشهدت المباراة تألق ليونيل مباسي حارس الكونغو خلال الشوط الأول، بعد تصديه لأكثر من كرة خطيرة

تشكيل إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية :-

- حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

- الدفاع: جيد سبينس - إزري كونسا - مارك جويهي - كالوم أورايلي.

- الوسط: إليوت أندرسون - ديكلان رايس - نوني مادويكي - جود بيلينجهام

- الهجوم: ماركوس راشفورد - هاري كين.

تشكيل الكونغو أمام إنجلترا :-

حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

- الدفاع: آرون وان بيساكا - أكسيل توانزيبي - شانسيل مبيمبا - آرثر ماسواكو.

- الوسط: صاديكي - صامويل موتوسامي - ثيو مبوكو - موكاو.

- الهجوم: سيبينجا - يوان ويسا.