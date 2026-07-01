أسطورة فرنسا يفاجئ الجميع: هذا اللاعب أهم من مبابي

واصل مايكل أوليس تقديم عروضه المميزة مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم، بعدما لعب دورًا بارزًا في فوز الديوك بثلاثية نظيفة على السويد، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل لدور الـ16 من البطولة.

أداء أوليس لم يمر مرور الكرام، إذ حظي بإشادة واسعة من أسطورة الكرة الفرنسية تييري هنري، الذي اعتبر أن تأثير لاعب فرنسا لا يقتصر على لمساته الهجومية، بل يمتد إلى أدواره التكتيكية وتحركاته بعيدًا عن الكرة.

وقال هنري، في تصريحات لقناة Fox Soccer، إن ما يقدمه أوليس عندما لا تكون الكرة بحوزته يفوق ما يراه الكثيرون، مؤكدًا أن الجماهير عادة ما تركز على مهارات اللاعب بالكرة، لكنها تغفل الجهد الكبير الذي يبذله في الجوانب الدفاعية والتنظيمية.

وأوضح أسطورة فرنسا أن أوليس لا يتخلى عن واجباته الدفاعية رغم موهبته الفنية الكبيرة، مشيرًا إلى أنه يمتلك قدرة استثنائية على قراءة مجريات المباراة والتعامل مع تفاصيلها، وهو ما يجعله لاعبًا مختلفًا عن غيره.

وأضاف هنري أن أوليس يرى الملعب بطريقة مغايرة، ويفكر بسرعة كبيرة، لدرجة أنه يشعر بالإحباط أحيانًا عندما لا يستوعب زملاؤه أفكاره أو لا يواكبون سرعة قراراته داخل أرض الملعب.

كما استعاد هنري ذكرياته مع اللاعب عندما أشرف على تدريبه، مؤكدًا أن أوليس كان يقدم في التدريبات لقطات فنية مذهلة تدفع أي شخص للإعجاب، لكنه كان يحرص على التعامل معه كمدرب وعدم الانبهار أمام اللاعبين.

واختتم هنري تصريحاته بإشادة لافتة بالنجم الفرنسي، مؤكدًا أن كيليان مبابي سيظل الاسم الأبرز بفضل أرقامه وإنجازاته، إلا أنه يرى أن مايكل أوليس هو اللاعب الأهم في منتخب فرنسا خلال الفترة الحالية، نظرًا لما يقدمه من أدوار مؤثرة داخل الملعب تتجاوز التسجيل وصناعة الأهداف.