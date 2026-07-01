رسميًا.. استئناف النشاط الكروي الفلسطيني في سبتمبر بعد غياب 3 سنوات

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استئناف النشاط الكروي المحلي بداية من شهر سبتمبر المقبل، بعد توقف استمر نحو ثلاث سنوات، وذلك من خلال إقامة دوري تنشيطي يهدف إلى إعادة الحياة للمنافسات المحلية.

وأوضح الاتحاد أن البطولة ستقام دون احتساب الصعود أو الهبوط، في خطوة تهدف إلى منح الأندية فرصة لاستعادة جاهزيتها الفنية والبدنية، تمهيدًا للعودة التدريجية إلى النظام الطبيعي للمسابقات.

ويأتي القرار في إطار جهود الاتحاد لإعادة تنظيم كرة القدم الفلسطينية، وإحياء النشاط المحلي بعد فترة طويلة من التوقف، بما يسهم في تجهيز اللاعبين ورفع مستوى المنافسة بين الأندية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن تفاصيل البطولة، بما في ذلك نظام المسابقة، وجدول المباريات، والأندية المشاركة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد في سبتمبر المقبل.