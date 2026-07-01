أول رد فعل من سيف الجزيري بعد أنباء رحيله عن الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تقدم اللاعب سيف الجزيري بشكوى ضد نادي الزمالك ، للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وقال الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سيف الجزيري يتقدم بشكوى ضد الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة من ٦ أشهر مضت والصراحة عنده حق".



أزمة الجزيري مع الزمالك



كشف أنيس بن ميم محامي التونسي سيف الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات أزمته الأخيرة بالقلعة البيضاء.

وقال بن ميم في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: الجزيري كانت رغبته الاستمرار مع الزمالك، ووافق على جدولة مستحقاته مع الأبيض.

وأضاف: سيف الجزيري مستمر مع الزمالك لمدة موسمين، ووافق على تخفيض العقد مع الأبيض.