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ضربة جديدة للزمالك.. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد وارتفاع القضايا إلى 16
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة جديدة للزمالك.. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد وارتفاع القضايا إلى 16

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

أعلن الإعلامي أمير هشام عن تعرض نادي الزمالك لضربة جديدة، بعدما أدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عقوبة إيقاف قيد جديدة بحق النادي، ليرتفع عدد قضايا إيقاف القيد المسجلة ضده إلى 16 قضية، وهو ما يعرقل إمكانية إبرام صفقات جديدة حتى تسوية الملفات المالية العالقة.  

وبحسب ما تم تداوله، فإن عقوبة إيقاف القيد الجديدة جاءت دون إعلان رسمي من فيفا عن تفاصيل القضية، فيما أشارت تقارير إلى أنها ترتبط بمستحقات مالية في إحدى الصفقات، لتضاف إلى سلسلة القضايا التي يعمل الزمالك على إنهائها خلال الفترة الحالية.  

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إيقاف قيد جديد على نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات إضافية، دون الكشف عن سبب القضية.

وأصبح عدد القضايا على الزمالك 16 قضية بعد حل عدد من الأزمات والوصول لاتفاقات مع لاعبين ومدربين سابقين 

مدرب الزمالك الجديد

في سياق أخر دخل البرتغالي بيدرو إيمانويل دائرة الترشيحات بقوة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك في إطار تحركات إدارة النادي لحسم ملف المدير الفني استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب ما تردد في الساعات الأخيرة، فإن اسم بيدرو إيمانويل يتصدر قائمة المرشحين، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المدرب البرتغالي، بعدما سبق له قيادة عدة أندية في البرتغال والسعودية والإمارات وإسبانيا وقبرص، وحقق خلالها عددًا من النجاحات، أبرزها التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين مع التعاون السعودي، إلى جانب ألقاب الكؤوس في البرتغال وقبرص.

وتسعى إدارة الزمالك إلى التوصل لاتفاق نهائي مع المدير الفني الجديد خلال الفترة المقبلة، من أجل بدء فترة الإعداد للموسم المقبل في أسرع وقت، بينما لم يصدر النادي أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن هوية المدرب المنتظر، لتبقى المفاوضات في مرحلة الترشيحات والمفاضلة بين الأسماء المطروحة.
 

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