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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

200 ألف دولار في صفقة عبد الحميد معالي وراء إيقاف قيد الزمالك رقم 16

عبدالحميد معالي
عبدالحميد معالي
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إيقاف قيد جديد على نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات إضافية، دون الكشف عن سبب القضية.

وعلم صدى البلد أن إيقاف القيد بسبب قسط يبلغ قيمته 200 ألف دولار في صفقة عبدالحميد معالي المنتقل من اتحاد طنجة للزمالك.

وأصبح عدد القضايا على الزمالك 16 قضية بعد حل عدد من الأزمات والوصول لاتفاقات مع لاعبين ومدربين سابقين.

مدرب الزمالك الجديد

في سياق أخر دخل البرتغالي بيدرو إيمانويل دائرة الترشيحات بقوة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك في إطار تحركات إدارة النادي لحسم ملف المدير الفني استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب ما تردد في الساعات الأخيرة، فإن اسم بيدرو إيمانويل يتصدر قائمة المرشحين، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المدرب البرتغالي، بعدما سبق له قيادة عدة أندية في البرتغال والسعودية والإمارات وإسبانيا وقبرص، وحقق خلالها عددًا من النجاحات، أبرزها التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين مع التعاون السعودي، إلى جانب ألقاب الكؤوس في البرتغال وقبرص.

وتسعى إدارة الزمالك إلى التوصل لاتفاق نهائي مع المدير الفني الجديد خلال الفترة المقبلة، من أجل بدء فترة الإعداد للموسم المقبل في أسرع وقت، بينما لم يصدر النادي أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن هوية المدرب المنتظر، لتبقى المفاوضات في مرحلة الترشيحات والمفاضلة بين الأسماء المطروحة.

نادي الزمالك فيفا فريق الزمالك أخبار الزمالك إيقاف قيد الزمالك

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