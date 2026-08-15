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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طب الإسكندرية تنظم قافلة شاملة لخدمة أهالي قرية ديروط بالبحيرة

قافلة طبية بطب الإسكندرية
قافلة طبية بطب الإسكندرية
أحمد بسيوني

نظمت كلية الطب بجامعة الإسكندرية قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي قرية ديروط، مركز المحمودية، بمحافظة البحيرة، وذلك  في إطار رسالة جامعة الإسكندرية المجتمعية، وحرصها على تعزيز دورها في تقديم الخدمات الصحية للمناطق الأكثر احتياجًا، وتحت رعاية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

  جاءت القافلة تحت إشراف وتنسيق الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد صدقة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عبد الله، منسق القوافل الطبية بكلية الطب، وبمشاركة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، ومعهد البحوث الطبية، والمعهد العالي للصحة العامة، وكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع جمعية ديروط الخيرية، وبمشاركة طلابية متميزة من أسرة «طبيب من أجلك».

تفاصلي القافلة

   وأكد الدكتور تامر عبد الله أن تنظيم القافلة يأتي في إطار التزام جامعة الإسكندرية بدورها المجتمعي، وحرص كلية الطب على الإسهام في توفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى مستحقيها.

  وأوضح أن القافلة شهدت مشاركة 65 طالبًا من كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، إلى جانب 23 طبيبًا متخصصًا في 13 تخصصًا طبيًا، وأطباء الامتياز، فضلًا عن المشاركة الفعالة لأطقم التمريض، وذلك بحضور الدكتورة هاجر الكفراوي، مساعد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

  ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد صدقة أن القافلة قدمت خدماتها الطبية إلى 863 مواطنًا في مختلف التخصصات، حيث شملت خدمات الكشف الطبي تخصصات الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة العظام، والأمراض الباطنة، وطب وجراحة العيون، والأمراض الجلدية، وطب الأطفال، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض النساء والتوليد، والأمراض الصدرية، وأمراض المخ والأعصاب، والجراحة العامة، وجراحة المسالك البولية، وطب الأسنان.

  وبلغ عدد الحالات التي تم الكشف عليها: 100 حالة في جراحة العظام، و157 حالة بالأمراض الجلدية، و121 حالة بالأمراض الباطنة، و80 حالة بطب وجراحة العيون، و81 حالة بطب الأطفال، و63 حالة بالأنف والأذن والحنجرة، و57 حالة بأمراض المخ والأعصاب، و55 حالة بطب الأسنان، و52 حالة بأمراض النساء والتوليد، و41 حالة بجراحة المسالك البولية، و27 حالة بأمراض القلب والأوعية الدموية، و24 حالة بالأمراض الصدرية، و5 حالات بالجراحة العامة.

  وأضاف الدكتور محمد صدقة أن القافلة لم تقتصر على توقيع الكشف الطبي، حيث تم صرف الأدوية بالمجان لجميع الحالات المستحقة، إلى جانب تحويل 71 حالة إلى المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية لاستكمال الفحوصات الطبية وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة، بما يضمن استمرارية الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

  كما تضمنت فعاليات القافلة عددًا من أنشطة التوعية الصحية والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، بهدف رفع الوعي الصحي والمجتمعي لدى المواطنين، والمساهمة في دعم الجهود الرامية إلى تحسين المؤشرات السكانية والتنموية وتسريع وتيرة التنمية.

الإسكندرية قافلة كلية طب جامعة رسالة

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