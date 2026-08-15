القبض على شقيق المتهم في مقتل زوجته وشابين بمساكن الشوش بسوهاج

كشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في واقعة مقتل سيدة وشابين بمنطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج، عن تفاصيل جديدة في الجريمة التي بدأت بمشادة داخل منزل وانتهت بسقوط 3 ضحايا في دقائق، حيث تم ضبط شقيق المتهم لاتهامه بالاشتراك معه في ارتكاب الجريمة.

مشادة داخل المنزل تتحول إلى جريمة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة بين المتهم وزوجته داخل مسكنهما بمنطقة مساكن الشوش، قبل أن تتطور إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض، أسفر عن إصابة الزوجة إصابة قاتلة أودت بحياتها.

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات وأقوال المتهم، فإنه عقب وقوع المشادة داخل المنزل، خرج من مسكنه حاملًا السلاح، واتجه إلى إحدى الورش بالمنطقة، حيث كان يعمل شابان، ووقعت بينهما مشادة انتهت بالتعدي عليهما، ما أسفر عن مصرعهما أمام ورشتهما.

أقوال المتهم أمام جهات التحقيق

وأدلى المتهم بأقواله أمام جهات التحقيق، وتم استجوابه حول تفاصيل الواقعة، وما سبقها من مشادات وخلافات، فضلًا عن ظروف ارتكاب الاعتداءات الثلاثة، وبيان الأدوات المستخدمة في الجريمة.

كما واجهته جهات التحقيق بما أسفرت عنه التحريات وأقوال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتحديد دور كل شخص شارك فيها.

القبض على شقيق المتهم

وفي تطور جديد، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيق المتهم، بعد أن كشفت التحريات والتحقيقات الأولية عن اشتراكه مع شقيقه في ارتكاب الجريمة، وتم اقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على جهات التحقيق المختصة لمواجهته بما نُسب إليه.

وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها، وسماع أقوال الشهود وفحص الأدلة والتحريات، للوقوف على الدافع الحقيقي وراء الجريمة وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل متهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد انتقلت إلى منطقة مساكن الشوش عقب وقوع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول مسرح الجريمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما خيمت حالة من الصدمة والحزن على الأهالي بعد سقوط الزوجة وشابين في واقعة واحدة.

وتنتظر القضية ما تسفر عنه التحقيقات النهائية وقرارات جهات التحقيق المختصة بشأن المتهمين.