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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت: الفيفا يعلن قضية إيقاف قيد جديدة ضد الزمالك.. والعدد يرتفع إلى 16

الفيفا
الفيفا
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تطور جديد يتعلق بملف القضايا المرفوعة ضد نادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال خالد طلعت، عبر حسابه، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن رسميًا، اليوم الثلاثاء 1 يوليو، عن تسجيل قضية جديدة تتعلق بإيقاف قيد نادي الزمالك، ليرتفع بذلك عدد القضايا المسجلة ضد النادي إلى 16 قضية، بعدما كان العدد 15.

وأشار طلعت إلى أن القضية الجديدة أُدرجت على نظام “فيفا” الخاص بحالات إيقاف القيد، مؤكدًا أن العدد ارتفع مجددًا مع إضافة القضية الجديدة


يستعد نادي الزمالك للحصول على مبلغ يتجاوز الـ نصف مليون دولار ، بعد تأهل منتخب مصرلدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا.

يأتي ذلك وفق قرار الفيفا بشان اللاعبين المنضمين للمنتخبات الوطنية ويحصل النادي على 5000 آلاف دولار عن كل يوم يقضيه اللاعب مع منتخب بلاده.

استفادة الزمالك من المنتخب 

ووصل اجمالي دخل الزمالك عن كل لاعب لنحو 170 ألف دولار ويملك الفارس الأبيض 3 لاعبين في صفوف منتخب مصر.

ويتواجد حسام عبدالمجيد وأحمد فتوح والمهدي سليمان من نادي الزمالك في صفوف المنتخب بما يعني حصول الابيض على 510,000 دولار.

الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نادي الزمالك منتخب مصر بإيقاف قيد نادي الزمالك

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