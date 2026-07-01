يورشيتش يكشف سبب اختلاف أداء بيراميدز أمام الأهلي والزمالك

كشف الكرواتي يورشيتش، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، عن أسباب اختلاف أداء الفريق في مواجهاته أمام الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن بعض العوامل الداخلية أثرت على التعامل مع مباريات القطبين.

وأوضح يورشيتش أن بيراميدز كان يضم عددًا من اللاعبين الذين سبق لهم ارتداء قميص الزمالك، إلى جانب وجود أفراد من الأجهزة الفنية والعاملين بالنادي لديهم ارتباطات سابقة بالقلعة البيضاء، وهو ما انعكس على أجواء الفريق خلال تلك المواجهات.

وقال المدرب السابق: "كان هناك العديد من اللاعبين في بيراميدز سبق لهم اللعب للزمالك، كما أن عددًا من أفراد الأجهزة الفنية والعاملين بالنادي كانوا مرتبطين بالزمالك، لذلك كان من الصعب خوض مباريات أمامه بنفس الوضع، وهو ما تسبب في بعض المشكلات الداخلية."

وأكد يورشيتش أن هذه الظروف كانت أحد الأسباب التي ساهمت في اختلاف الأداء والتركيز خلال مباريات بيراميدز أمام الزمالك مقارنة ببعض المواجهات الأخرى.