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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالإسكندرية

صورة من الحادث
صورة من الحادث
أحمد بسيوني

شهد الطريق الدائري بمحافظة الإسكندرية، في الاتجاه المؤدي إلى كارفور، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة جامبو نصف نقل، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

وتلقى الجهات المعنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ9 سيارات إسعاف إلى موقع التصادم، حيث جرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة.

وبالفحص، تبين أن سيارة الجامبو نصف النقل كانت متوقفة على جانب الطريق، وأثناء مرور سيارة الميكروباص فوجئ قائدها بالسيارة المتوقفة، ما أدى إلى اصطدامه بها ووقوع الحادث.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرير المحضر اللازم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها.

الإسكندرية حادث تصادم ميكروباص واقعة الجهات المختصة

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