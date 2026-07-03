لفوهم بشريط لاصق .. محاولة سرقة متجر بإندونيسيا

ألقت السلطات الإندونيسية القبض على أربعة رجال بتهمة محاولة سرقة أحد المتاجر، قبل أن يتدخل سكان محليون ويقوموا بتقييدهم باستخدام شريط لاصق برتقالي اللون، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول قيام الأهالي بلفّ المشتبه بهم الأربعة بالكامل بالشريط اللاصق، في مشهد لافت أثار دهشة المتابعين، حيث بدت عملية التقييد محكمة وأدت إلى شلّ حركتهم بشكل كامل، مع ظهور بعضهم في أوضاع غير مألوفة أثناء احتجازهم.

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر المنصات الرقمية، وسط تباين في ردود الفعل؛ إذ أشاد بعضهم بسرعة استجابة السكان المحليين، بينما تساءل آخرون عن حدود ما يُعرف بـ"التدخل المجتمعي" في مثل هذه الحالات.

وبعد الحادثة، تم تسليم الرجال الأربعة إلى السلطات الإندونيسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما لم تُعلن تفاصيل إضافية حول ملابسات محاولة السرقة أو حجم الأضرار الناتجة عنها.