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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يُهنئ الشعب المصري بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية ويشيد بفوز منتخب مصر

وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية ويشيد بفوز منتخب مصر
وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية ويشيد بفوز منتخب مصر
إيمان طلعت

قدّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، التهنئة للشعب المصري بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، معربًا عن اعتزازه بهذا الحدث الوطني الكبير.

كما وجّه التهنئة إلى منتخب مصر بمناسبة فوزه في مباراته الأخيرة، مؤكدًا على مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي تحققها الدولة المصرية على مختلف المستويات.

دولة التلاوة 

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء انطلاق التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة» في موسمها الثاني، وذلك داخل مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة، خلال الفترة من 5 إلى 13 يوليو 2026، بمشاركة المتسابقين المؤهلين من محافظات القاهرة والفيوم وبني سويف، في إطار جهود الوزارة لاكتشاف ورعاية المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بنشر أسماء المتسابقين الذين تنطبق عليهم شروط دخول الاختبارات الشفوية المركزية الأولية، مؤكدة أن المنافسة تقتصر على الفئات التي تستوفي المعايير المحددة، مع التشديد على استبعاد أي متسابق يثبت مخالفته لشروط المسابقة في أي مرحلة من مراحلها.

وشددت وزارة الأوقاف على أن من بين الشروط الأساسية للمشاركة، ألا يكون المتقدم من القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، أو من قراء السورة المعتمدين بالوزارة، كما يُشترط عدم مشاركة المتسابق في التصفيات النهائية للموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة»، وذلك لضمان إتاحة الفرصة لوجوه جديدة واعدة في مجال التلاوة.

وأشارت الوزارة إلى أن استقبال المتسابقين يتم بشكل يومي اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وفقًا للجداول الزمنية المعلنة لكل محافظة، بما يضمن تنظيم عملية الاختبارات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

المستندات المطلوبة

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوضحت الوزارة ضرورة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للاطلاع، إلى جانب صورة شخصية حديثة مقاس 4×6، بينما يُطلب من المتسابقين ضمن فئة الناشئة تقديم صورة من شهادة الميلاد، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

وأكدت وزارة الأوقاف أن مسابقة «دولة التلاوة» تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لنشر صحيح الدين، والاهتمام بالقرآن الكريم وأهله، واكتشاف الأصوات المتميزة من مختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم من مكانة مصر الريادية في خدمة كتاب الله، ويُسهم في إعداد جيل جديد من القراء المتميزين على أسس علمية ومنهجية راسخة.

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