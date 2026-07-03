البرتغال بطل المونديال.. الساحر الغاني بونسام يكشف رحيل ميسي عن كأس العالم

صدم الساحر الغاني نانا كواكو بونسام، الذي جذب الأنظار إليه في كأس العالم 2026، الجميع من خلال توقع له بشأن مباراة الأرجنتين المقبلة.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع كاب فيردي اليوم الجمعة في إطار دور الـ32 من كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك.

وكان كواكو بونسام أكد أنه قام بأعمال سحر قبل مواجهة بلاده غانا مع إنجلترا في دور المجموعات والتي حسمها التعادل السلبي.

وقال بونسام إن ليونيل ميسي وزملاءه سيتعرضون لإقصاء مبكر وغير متوقع أمام كاب فيردي للمسابقة في مواجهة الجمعة.

أما فيما يخص بطل كأس العالم 2026، فيرى الساحر الغاني أنه سيكون منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، في إنجاز إن تحقق، سيكون لأول مرة في تاريخ بلاده.

وفي الفيديو التالي نكشف كافة توقعات الساحر الغاني لمونديال ٢٠٢٦ وحقيقة بطل كأس العالم…

