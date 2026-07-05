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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم

أشعل المهندس ورجل الأعمال فرج عامر، مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح مثير، توقع فيه هوية بطل كأس العالم 2026.

ونشر عامر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلاً: "فرنسا اللي بتلعب دلوقتي هي اللي حتاخد كاس العالم والله اعلم".

تقدّم منتخب فرنسا على نظيره باراجواي بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، ليقترب "الديوك" من حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وجاء هدف التقدّم الفرنسي في الدقيقة 70 عن طريق القائد كيليان مبابي، الذي نجح في تحويل ركلة جزاء إلى داخل الشباك، مانحًا منتخب بلاده الأفضلية في واحدة من أقوى مواجهات الدور الإقصائي.

ويُواصل “مبابي” تألقه في النسخة الحالية من المونديال، بعد ما واصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في الأدوار الإقصائية، ليؤكد أهميته كأبرز أسلحة المنتخب الفرنسي في مشوار الدفاع عن آماله في المنافسة على اللقب.

وكان المنتخب الفرنسي قد بلغ دور الـ16 عقب فوزه بثلاثية نظيفة على السويد، فيما تأهل منتخب باراجواي بعد إقصائه ألمانيا بركلات الترجيح في دور الـ 32.

وكان المنتخب الفرنسي قد وصل لنهائي نسخة 2022 وخسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، ويسعى للعودة بقوة للتتويج باللقب الثالث في تاريخه بعد 1998 و2018.

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