الغندور: الزمالك يُنهي اتفاق التسوية مع فرجاني ساسي.. والتوقيع الأخير يفصل النادي عن رفع إيقاف القيد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن اقترب نادي الزمالك من إغلاق أحد أبرز الملفات التي تسببت في إيقاف القيد، بعد ما توصل إلى اتفاق نهائي مع لاعبه السابق، التونسي فرجاني ساسي، بشأن تسوية مستحقاته المالية.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن ساسي أبدى موافقته على بنود التسوية التي جرى الاتفاق عليها مع مسؤولي الزمالك، ولم يتبق سوى توقيع اللاعب على الاتفاق بشكل رسمي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء القضية.

وتابع الغندور أن بمجرد توقيع اللاعب، سيبدأ الزمالك في مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستكمال إجراءات رفع القضية من نظام "فيفا"، بما يقرب النادي من إنهاء أزمة إيقاف القيد فى هذه القضية.

ويأتي التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة قادها مسؤولو الزمالك خلال الساعات الماضية، في إطار خطة الإدارة لإغلاق ملفات المستحقات الدولية ورفع عقوبة إيقاف القيد، تمهيدًا لإبرام صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.