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رئيس كوريا الجنوبية يُشيد بجهود الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام والرخاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يُشيد بجهود الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام والرخاء

الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي

أشاد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج اليوم الأحد بالجهود العالمية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تحقيق السلام والرخاء منذ أن بدأت رحلتها نحو الحرية والديمقراطية قبل 250 عاما، وذلك في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وثمن لي - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية اليوم الأحد - الشراكة بين سول وواشنطن وخاصة في دعم القيم المشتركة المتعلقة بالحرية والديمقراطية، وذلك خلال تهنئته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة احتفال الولايات المتحدة بالذكرى ال250 للاستقلال.

وأعرب لي عن عزمه السعي - بالتعاون مع الرئيس ترامب - من أجل تحقيق تقدم جديد في التحالف القائم على القيم المشتركة والثقة الراسخة بين سول وواشنطن، وذلك مع المساهمة في تعزيز السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وفي جميع أنحاء العالم.

كما أعرب عن تقديره لتضحيات العديد من الشباب الأمريكيين في الحرب الكورية قبل نحو سبعة عقود دفاعا عن حرية كوريا الجنوبية، مؤكدا أن تضحياتهم لن تنسى أبدا وسيتم العمل من أجل تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة.

الرئيس الكوري لي جاي ميونج الإذاعة الكورية الجنوبية

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