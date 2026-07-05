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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بمراجعة تراخيص حالات البناء بالدقي وبولاق الدكرور والتعامل الفوري مع المخالفات

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رؤساء أحياء الدقي وبولاق الدكرور بسرعة مراجعة عدد من حالات التعلية والبناء للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي حالة يثبت ارتكابها مخالفة.

وجاءت توجيهات المحافظ خلال جولته الصباحية لمتابعة انتظام تقديم الخدمات بأحياء الدقي وبولاق الدكرور والهرم حيث رصد عددًا من حالات البناء بشارعي المساحة بنطاق حي الدقي، وزنين والمصرف بنطاق حي بولاق الدكرور مشددًا على سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.
كما شملت جولة المحافظ شوارع اللبيني، وجمال الدين البنا، والمريوطية، وغطاطي، والشيشيني، والدكتور لاشين، وكعابيش، والأربعين، والملك فيصل، بنطاق حي الهرم، حيث وجّه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعة الدورية واستمرار حملات الرصد لضبط نقاط فرز المخلفات والفض الفوري لها  بما يضمن منع تراكم المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري . 
كما كلّف المحافظ رئيس حي الهرم بإعداد تقرير يومي يتضمن جهود النظافة المبذولة بنطاق الحي ومعدلات أداء شركات النظافة وما تم تنفيذه من أعمال رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة، وذلك لضمان المتابعة المستمرة ورفع كفاءة منظومة النظافة .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

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