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4 قيادات نسائية تزرن البحيرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمرأة والأسرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

4 قيادات نسائية تزرن البحيرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمرأة والأسرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وإيمان خليفة، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، نائبةً عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة

يأتى ذلك في مستهل زيارة رسمية للمحافظة لتفقد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفل ومراكز تنمية وصحة الأسرة بنطاق المحافظة وهى مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية دمسنا بمركز أبو حمص وكذا تفقد مركز تنمية وصحة الأسرة بقرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير.

وخلال اللقاء رحبت الدكتورة جاكلين عازر بالضيوف، مؤكدةً أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بمتابعة المبادرات والبرامج التنموية على أرض الواقع، وحرصها على تطوير الخدمات المقدمة للمرأة والأسرة باعتبارهما حجر الأساس في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

وأضافت محافظ البحيرة أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، بالتوازي مع تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للأسرة، مشيرةً إلى دعم المحافظة الكامل لكافة البرامج والمبادرات التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.

حضر اللقاء رنده فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج "مودة"، وعدد من قيادات المجلس القومي للمرأة والدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والمهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

البحيرة محافظة البحيرة جاكلين عاذر وزير التضامن

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