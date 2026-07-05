رئيس المحكمة الجنائية العراقية يكشف أمرا مثيرا عن حكم الاعدام ضد صدام حسين

أكد رئيس المحكمة الجنائية بالعراق القاضي سعد اللامي أن حكم الإعدام بحق صدام حسين كان عن قضية الدجيل فقط في حين أن هناك جرائم كثيرة مُرتكبة توقفت الإجراءات بشأنها بعد تنفيذ الحكم.

وقال رئيس المحكمة الجنائية في تصريحات: 3300 أمر قبض غير منفذ بحق أزلام النظام السابق من المتهمين بجرائم ضد الإنسانية داخل العراق وخارجه

وشدد رئيس المحكمة الجنائية على أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وملاحقة المتورطين مستمرة.

وبيّن رئيس المحكمة الجنائية أن عدد المحكومين من فلول النظام السابق بلغ 160 محكوماً بينهم 26 نُفذ بهم حكم الإعدام و 270 مفرجاً عنهم.