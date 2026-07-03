رغد صدام حسين تنفي شائعة الابنة السرية للرئيس الراحل وتدعو إلى تحري الدقة

أثارت أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود ابنة "سرية" للرئيس العراقي الراحل صدام حسين تعيش في اليمن، حالة من الجدل الواسع خلال الأيام الماضية، وخرجت ابنته رغد صدام حسين ببيان رسمي نفت فيه بشكل قاطع صحة تلك الادعاءات، مؤكدة أنها تستند إلى "روايات مختلقة ووثائق مزورة"، وداعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها.

وقالت رغد، عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، إن ما يتم تداوله عن امرأة تزعم أنها ابنة سرية لوالدها "محض افتراء"، مؤكدة أن العائلة سبق أن نفت هذه المزاعم في أكثر من مناسبة، إلا أن البعض لا يزال يعيد نشرها رغم صدور بيانات رسمية تنفيها. وأضافت أن "الحقيقة لا تُبنى على القصص الخيالية، ولا تثبتها الادعاءات المتكررة أو الأوراق التي أثبتت التحقيقات الرسمية أكثر من مرة أنها مزورة".

كما نفت رغد صحة الادعاءات التي تحدثت عن إقامة المرأة في منزل تابع لعائلة صدام حسين داخل اليمن، موضحة أن المنزل المشار إليه يعود في الأصل إلى عائلة عمها الراحل سبعاوي إبراهيم الحسن، وأن هذه الحقيقة سبق توضيحها أكثر من مرة.

ودعت ابنة الرئيس العراقي الراحل الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، مؤكدة أن عائلة صدام حسين "لم تعتد يوماً التنصل من أحد من أبنائها أو أهلها"، وأن استغلال اسم والدها وتاريخه لتحقيق الشهرة أو إثارة الجدل لا يغير من الحقائق شيئاً. كما ناشدت وسائل الإعلام الاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بالعائلة.

وتأتي هذه التصريحات بعد انتشار مقاطع فيديو لامرأة تُعرف باسم "ميرا"، زعمت أنها ابنة صدام حسين، وقالت إنها لجأت إلى اليمن عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وادعت تعرضها لمضايقات ومصادرة ممتلكاتها في صنعاء، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، كما ارتبطت القضية بتوترات قبلية في اليمن، دون أن تظهر أدلة موثقة تثبت صحة ادعاءاتها.

ولم تصدر حتى الآن أي وثائق رسمية أو أدلة مستقلة تؤكد صحة مزاعم المرأة بشأن نسبها إلى الرئيس العراقي الراحل، بينما يتمثل الموقف الرسمي المعلن من عائلة صدام حسين في النفي الكامل لهذه الرواية، والتأكيد على أنها تستند إلى معلومات غير صحيحة.

وعليه، يبقى الادعاء دون إثبات موثق، في مقابل نفي رسمي متكرر من العائلة، مع استمرار الدعوات إلى عدم تداول الشائعات إلا استناداً إلى مصادر موثوقة.