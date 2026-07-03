وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان التعاون الثنائي ومستجدات غزة وليبيا

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وجيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية الجمهورية اليونانية، اليوم الجمعة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين لبحث سبل دفع التعاون الثنائي وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية.

أكد الوزيران ما تشهده العلاقات المصرية اليونانية من زخم متنامٍ في مختلف المجالات، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، معربين عن الحرص على مواصلة البناء على نتائج الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى بما يعزز التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فضلاً عن تطورات الأوضاع في ليبيا وقطاع غزة. وأكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق إزاء هذه الملفات، بما يسهم في دعم جهود خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وصون المصالح المشتركة للبلدين.