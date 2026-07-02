وزير الخارجية التركي: التعرف على رؤية بوتين بشأن القضايا الإقليمية مهم بالنسبة لنا

صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن من المهم لقيادة بلاده أن تتعرّف مباشرةً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رؤيته بشأن القضايا الإقليمية وبعض مواضيع السياسة الخارجية.

قال فيدان في مقابلة مع قناة سي إن إن ترك: "ينبغي اعتبار اتصالاتي مع بوتين بمثابة حوار بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنقل رسائل بوتين إليه وأعود إليه بالإجابات والتعليقات. أما بالنسبة للمواضيع، فإن الوضع الراهن في الصراع الروسي الأوكراني يُعدّ من أهمها. فعندما زرت روسيا في مايو من العام الماضي، ناقشنا هذا الأمر بالتفصيل. حينها عرض بوتين رؤيته. وبعد ذلك، تحدثنا مطولاً حول هذا الموضوع مع الوسطاء والمفاوضين. والآن، كنا بحاجة إلى سماعه شخصياً من السيد بوتين مجدداً، لمعرفة موقفه".

وأشار فيدان إلى أنه من المهم لتركيا أن تفهم موقف روسيا من "عملية السلام الجارية في القوقاز. هذه القضية مهمة بالنسبة لنا، فمواقفهم وآراؤهم بشأن فلسطين وغزة ولبنان وسوريا مهمة أيضاً، وبصراحة، لدينا مصالح في هذه المناطق، ووفقاً لموقفنا السياسي، فإن مواقف بوتين في صنع القرار بشأن عدد من القضايا مهمة".

عند سؤاله عن موقف بوتين من الصراع الأوكراني، قال الوزير التركي إن الزعيم الروسي ملتزم بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في أنكوريج في أغسطس 2025.

وأضاف: "فيما يتعلق بعملية السلام [في أوكرانيا]، صرّح بوتين علنًا بأنه ملتزم بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع ترامب في ألاسكا".