متحدث التعليم: البكالوريا يحد من كثافات الفصول.. ولن تضم أكثر من 50 طالبا

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية سيسهم في الحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول، موضحًا أن الفصل لن يضم أكثر من 50 طالبًا.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن نظام البكالوريا يعتمد على تقسيم الطلاب وفقًا للمسارات التعليمية التي يختارونها، وهو ما يساهم في تقليل الكثافات داخل الفصول.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت منذ أكثر من شهر ونصف تنفيذ برنامج قومي مكثف لتدريب وتأهيل المعلمين على مناهج نظام شهادة البكالوريا، بالتعاون مع منظمة اليونيسف وشركة «استركس» اليابانية.

وكشف متحدث التعليم أن نسبة حضور طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس وصلت إلى 87% على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الماضي، بالتزامن مع تطبيق أعمال السنة والتقييمات والاختبارات الشهرية.