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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم : ضبطنا حالات مخالفات فردية جارٍ التحقق منها والتعامل معها بحسم

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن الوزارة تبذل كافة الجهود للارتقاء بمنظومة التعليم التي تضم نحو 25 مليون طالب؛ ومن ثم يجب تقييم أدائها في إطار منظور شامل ووفقا للواقع الميداني للمنظومة التعليمية.


وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنط ، على عدم التهاون مع أي مخالفة، مؤكدًا أن كل من يثبت ارتكابه تجاوزًا تتخذ معه الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بمنتهى الحسم، مشيرا إلى أن حالات مخالفات فردية يتم التحقق منها ومتابعتها والتعامل معها بصورة حاسمة.


وأكد الوزير  خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الوزارة تعمل على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم المصرية، من خلال تطوير المناهج وأساليب التقييم، ورفع كفاءة المعلمين، والاستفادة من الخبرات الدولية، مع التأكيد على أن جميع القرارات التي تتخذها الوزارة تنطلق من احتياجات الميدان التعليمي وبمشاركة كافة أطراف المنظومة التعليمية.

وتناول المؤتمر، بصورة تفصيلية، أبرز المرتكزات والأهداف التي يقوم عليها نظام شهادة البكالوريا المصرية، والمسارات التي يتيحها للطلاب، وآليات تطبيقه ونظام الامتحانات، إلى جانب الإجابة عن مختلف التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بالنظام، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمجتمع صورة واضحة ومتكاملة عن فلسفته وآليات العمل به.

وأوضح الوزير أن نظام تقييم الطلاب في شهادة البكالوريا المصرية يستهدف التركيز على إنجاز الطالب للأداءات والتقييمات المطلوبة منه وليس تحصيل درجات، مشيرًا إلى أن الهدف هو التزام الطالب بأداء مجموعة من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية والمهام والواجبات والمشروعات المرتبطة بالمناهج الدراسية كشرط لدخول الفرصة الامتحانية الأولى في امتحانات نهاية العام، على أن لا تقل نسبة إنجاز الطالب عن 60% من إجمالي الأداءات والتقييمات المطلوبة في كل مادة دراسية، وذلك لطلاب الصفين الثاني والثالث بنظام شهادة البكالوريا المصرية، اعتبارًا من العام الدراسي 2026/ 2027، كما سيتم التطبيق على طلاب الصف الثالث الثانوي العام بداية من العام الدراسي 2027 / 2028.

وأكد الوزير أن هذا النظام يستهدف الانتقال إلى منظومة تقوم على المتابعة المستمرة لأداء الطالب وإنجازه داخل المدرسة، بما يتيح رصد تقدمه الدراسي بصورة أكثر شمولًا.

وأوضح الوزير أن تنفيذ منظومة التقييمات تخضع لآليات واضحة للمتابعة داخل المدرسة، من خلال المعلم، ومدير المدرسة، والتوجيه، مع وجود ما يثبت أداء الطالب للتقييمات والمهام المطلوبة منه، بما يضمن الشفافية والانضباط في تطبيق النظام.

وأكد الوزير أن امتحانات الصفين الثاني والثالث بنظام شهادة البكالوريا المصرية، اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027، ستتضمن 50% من الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية، بما يحقق تنوعًا في أدوات قياس نواتج التعلم والمهارات لدى الطلاب، وكذلك امتحانات الصف الثالث الثانوي بنظام الثانوية العامة، اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027.

وشدد الوزير على أن اعتماد المناهج من مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، يمثل خطوة مهمة تعزز الثقة الدولية في المناهج المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد نقلة كبيرة في منظومة التعليم المصرية.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أنه سيتم إتاحة مناهج الصف الثاني بكالوريا خلال الأسبوع الجاري على الموقع الالكتروني للوزارة، مؤكدًا أن المناهج الجديدة صُممت بصورة واضحة ومتدرجة ومبسطة.

وتابع الوزير أن الوزارة تنفذ برنامجا تدريبيا متكاملا للسادة المعلمين وموجهي المواد الدراسية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لتطبيق نظام البكالوريا المصرية والمناهج الدراسية المطورة، ورفع جاهزية الكوادر التعليمية للتعامل مع النظام والمناهج الجديدة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم منظومة التعليم

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رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

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