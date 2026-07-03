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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية يثمن الجهود الأمريكية الهادفة لوحدة واستقرار ليبيا

ليبيا
ليبيا
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية التطورات فى ليبيا.


وأكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار ليبيا، وشدد على أهمية توحيد المؤسسات الوطنية الليبية والتوصل لتسوية سياسية شاملة.


كما ثمن وزير الخارجية على الجهود الأمريكية الهادفة لوحدة واستقرار ليبيا.

وفي وقت سابق أكد السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، أن ثورة 30 يونيو تعد محطةً تاريخيةً أكدت قوة الدولة المصرية، ووحدة شعبها، وإصراره على صناعة مستقبله، لتواصل مصر مسيرتها بثبات نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وقال السفير عبد المطلب ثابت - في تصريح بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو - "أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وإلى الحكومة المصرية، وإلى الشعب المصري الشقيق.. وأدعو الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، وأن تظل دائمًا سندًا لأمتها العربية، وكل عام ومصر بكل الخير".


 

الأمريكي الخارجية وزير الخارجية ليبيا جامعة الدول العربية

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