قمحة: السياسة الخارجية المصرية شهدت تحولًا استراتيجيًا منذ 2014

أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة أن السياسة الخارجية المصرية، منذ عام 2014، مرت بتحول استراتيجي واضح ارتبط برؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذه المرحلة اتسمت بالاتزان والقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وقال قمحة، على هامش حفل تدشين كتاب «رجل الأقدار» الذي عرضه الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أنه شارك في إعداد دراسة تحليلية تناولت تطور السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة من 2014 حتى 2025، ورصدت أبرز اتجاهاتها وتحركاتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الدراسة اعتمدت على مدخلات تحليلية تستند إلى نظرية صنع القرار، لاسيما فيما يتعلق بدور القيادة السياسية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لعب دورًا محوريًا في صياغة التوجهات الاستراتيجية للسياسة الخارجية خلال تلك المرحلة.

وأضاف أن تلك الاستراتيجية تشكلت وفق مجموعة من العوامل، من بينها الخلفية الشخصية للرئيس، وتأهيله العلمي والعسكري، إلى جانب خبراته العملية والمناصب التي شغلها، وهو ما انعكس على ترتيب أولويات الدولة في علاقاتها الخارجية.

التحولات الدولية المتسارعة

وتابع أن السياسة الخارجية المصرية خلال هذه الفترة اتسمت بالمرونة والانضباط والاتزان الاستراتيجي، ما مكنها من التعامل بكفاءة مع التحديات والتحولات الدولية المتسارعة.