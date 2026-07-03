قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يختتم تدريباته في دالاس استعدادا لمواجهة أستراليا.. صور
من طهران إلى مشهد.. 6 محطات تمر بها جنازة المرشد الإيراني
ترامب: خلافي مع إيلون ماسك بسيط وأتوقع تبرعه بأسهم سبيس إكس
هل يظهر مجتبى خامنئي في جنازة والده؟
لحظة وصول جثمان علي خامنئي إلى موقع مراسم التشييع في طهران
تفاصيل جديدة في إنهاء حياة أب ونجليه بساقلتة.. شقيق الضحية إطلق الرصاص بمركب نيلي
إيران تبدأ الاستعدادات لمراسم تشييع علي خامنئي
فضل الصلاة في جوف الليل.. الأفضل بعد الفريضة فلا تغفل عنها
ترامب: استخدمت الرسوم الجمركية لإنهاء 8 حروب
اكتشاف جديد لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية
شقيقة كريستيانو رونالدو: كأس العالم المحطة الأخيرة في مسيرته
ترامب: الولايات المتحدة شهدت بعض الرؤساء السيئين للغاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قمحة: السياسة الخارجية المصرية شهدت تحولًا استراتيجيًا منذ 2014

الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة أ
الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة أ
محمود محسن

أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة أن السياسة الخارجية المصرية، منذ عام 2014، مرت بتحول استراتيجي واضح ارتبط برؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذه المرحلة اتسمت بالاتزان والقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وقال قمحة، على هامش حفل تدشين كتاب «رجل الأقدار» الذي عرضه الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أنه شارك في إعداد دراسة تحليلية تناولت تطور السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة من 2014 حتى 2025، ورصدت أبرز اتجاهاتها وتحركاتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الدراسة اعتمدت على مدخلات تحليلية تستند إلى نظرية صنع القرار، لاسيما فيما يتعلق بدور القيادة السياسية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لعب دورًا محوريًا في صياغة التوجهات الاستراتيجية للسياسة الخارجية خلال تلك المرحلة.

وأضاف أن تلك الاستراتيجية تشكلت وفق مجموعة من العوامل، من بينها الخلفية الشخصية للرئيس، وتأهيله العلمي والعسكري، إلى جانب خبراته العملية والمناصب التي شغلها، وهو ما انعكس على ترتيب أولويات الدولة في علاقاتها الخارجية.

التحولات الدولية المتسارعة

وتابع أن السياسة الخارجية المصرية خلال هذه الفترة اتسمت بالمرونة والانضباط والاتزان الاستراتيجي، ما مكنها من التعامل بكفاءة مع التحديات والتحولات الدولية المتسارعة.

أحمد ناجي قمحة السياسة الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتزان السياسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

جثة

محلتش في الكيمياء.. مصرع طالبة ألقت نفسها من الطابق السادس بأسيوط

مصر وإيران

تعويض مليار دولار.. مسئول إيراني يقاضي الفيفا بسبب مباراة مصر في كأس العالم

أعلى عائد من شهادات الادخار ذات العائد التراكمي ٢٠٢٦

بفائدة 100%| البنوك تطرح شهادات ادخار تراكمية.. اعرف هتكسب كام في نهاية مدة الشهادة

ترشيحاتنا

تريزيجية

فرج عامر يكشف سبب تأجيل انتقال تريزيجيه إلى الرياض السعودي

البرتغال وكرواتيا

تشكيل البرتغال وكرواتيا في مواجهة دور الـ 32 بكأس العالم

الزمالك

الزمالك يضم ميرفت فاروق في صفقة انتقال حر

بالصور

أحمد ماجد يحتفل بزفافه بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد

مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

فيديو

أغنية ليلة ورا ليلة

ليلة ورا ليلة تتصدر يوتيوب.. رامي جمال وسعد لمجرد يتجاوزان المليون مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد