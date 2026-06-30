قمحة : الرئيس السيسي أعاد التوازن للدولة المصرية

أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى مسؤولية قيادة البلاد في مرحلة بالغة الصعوبة، كانت الدولة خلالها تواجه تحديات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن الأولوية كانت إعادة التوازن لمؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار.

وقال قمحة، خلال الجلسة الحوارية "رجل الأقدار.. من الجمالية إلى الاتحادية"، إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات ملموسة في ملف السياسة الخارجية، من خلال تبني رؤية تستند إلى حماية الدولة الوطنية، واستعادة التوازن في محيطها الإقليمي، وتعزيز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية.

توطيد العلاقات مع مختلف الدول

وأضاف أن القضية الفلسطينية جاءت في مقدمة الملفات التي أولتها مصر اهتمامًا كبيرًا، إلى جانب العمل على توطيد العلاقات مع مختلف الدول، بما يعكس نهجًا يقوم على الانفتاح والتواصل وبناء الشراكات.

وأشار قمحة إلى أن تحقيق هذا التوازن استلزم بناء قاعدة قوية للدولة، من خلال تبني سياسات متنوعة، وتفعيل آليات للحوار مع مختلف الأطراف، بما عزز دور مصر باعتبارها صوتًا معبرًا عن دول الجنوب في العديد من القضايا الدولية.

وأوضح أن الدولة، بالتوازي مع تحركاتها السياسية والدبلوماسية، أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات القوات المسلحة، بما يعزز من قدرة مصر على حماية أمنها القومي وصون استقرارها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.