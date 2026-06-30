قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تقبض على أمريكي للاشتباه في تجسسه لصالح إيران
الأهلي يوافق على تمديد إعارة أفشة وأحمد رضا
النرويج تتفوق على كوت ديفوار بهدف في الشوط الأول بالمونديال
بدء عزاء شقيق سهير شلبي بمسجد حسين صدقي في المعادي
البحرية الأمريكية ترفع مستوى التهديد في مضيق هرمز
حق المواطنة بالولادة.. ترامب يهاجم قرار المحكمة العليا ويدعو الكونجرس للتحرك
مش سر حربي | أحمد موسى : لدينا أنظمة خاصة بالمراقبة والمتابعة والرصد والاكتشاف المبكر
خالد يوسف : 30 يونيو مش ثورة فوتوشوب .. ورأيت من الجو ملايين المصريين بالمحافظات
الجيش الروسي يستهدف محطات كهرباء تستخدمها القوات الأوكرانية في زابوروجيه
في الذكرى 13 للثورة| أحمد موسى يكشف تفاصيل مثيرة عن أحداث 30 يونيو
الشرطة الإيطالية تعتقل أربعة أشخاص في انفجار استهدف صحفياً
أبو العينين : أزمة مضيق هرمز فرصة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتجارة الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توصيات مالية وخطة لتطوير الدليل البرلماني العربي للذكاء الاصطناعي

الجلسة العامة للبرلمان العربي
الجلسة العامة للبرلمان العربي
الديب أبوعلي

استعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تقريرها أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، متضمناً أبرز الموضوعات التي ناقشتها والتوصيات الصادرة عنها.

وفي مستهل التقرير، هنأت اللجنة النائبة حنان الفتلاوي بمناسبة نيلها ثقة أعضاء البرلمان العربي وانتخابها نائبًا لرئيس البرلمان في مستهل أعمال الجلسة العامة، معربةً عن خالص تمنياتها لها بالتوفيق والسداد في أداء مهامها، ومشيدةً بما تتمتع به من كفاءة وخبرة وقدرة على تحمل المسؤولية.

وعلى صعيد الملفات المالية، ناقشت اللجنة الحساب الختامي للبرلمان العربي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك في ضوء تقرير الهيئة العليا للرقابة المالية ومذكرة الأمانة العامة بشأن الرد على الملاحظات الواردة فيه، وأوصت باعتماد الحساب الختامي.

كما أوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة بإعداد مذكرة تفصيلية بشأن الحسابات المصرفية المفتوحة لدى البنوك، وبيان مبررات استمرارها، إلى جانب إعداد مشروع لائحة لتنظيم إدارة الاحتياطي العام للبرلمان العربي، ووضع ضوابط الصرف الاستثنائي منه.

وأكدت على أهمية الاستعانة بخبير اكتواري لتقييم المركز المالي لصندوق نهاية الخدمة ومدى كفاية موارده، فضلاً عن إعادة النظر في برنامج المهمات والزيارات حتى نهاية العام في ضوء الموارد المالية المتاحة، وإعداد مذكرة تفصيلية بشأن الأرصدة غير المسواة المتعلقة برسوم الدورات التدريبية وحسابات الدائنين.

وأشار التقرير إلى أن أحد أعضاء اللجنة تقدم خلال المناقشات بمقترح يقضي بإلزام الأمانة العامة بإعداد مذكرة تفصيلية حول الأرصدة غير المسواة، تتضمن أسباب عدم تسويتها، والإجراءات المتخذة أو المقترحة لمعالجتها، والجدول الزمني اللازم لاستكمال التسوية، على أن تُعرض على اللجنة في اجتماعها المقبل.

الحسابات المصرفية المفتوحة لدى البنوك

ورغم موافقة اللجنة على المقترح، فقد أُشير إلى عدم إدراجه في الصيغة النهائية للتقرير، مع المطالبة باستدراك ذلك وإضافته بما يتوافق مع ما أقرته اللجنة.

كما ناقشت اللجنة الموقف المالي للبرلمان العربي حتى 31 مارس 2026، وفقاً لأحكام النظام المالي، مثمنةً قيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسداد مساهمتها في موازنة البرلمان العربي لعام 2026، وداعيةً بقية الدول الأعضاء إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها المالية، بما يضمن استمرار البرلمان في أداء مهامه بكفاءة.

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، استعرضت اللجنة مشروع الدليل البرلماني العربي في هذا المجال، باعتباره مرجعاً معرفياً وتطبيقياً يعزز قدرات البرلمانيين العرب في مواكبة التطورات التقنية، ويسهم في دعم أدوارهم التشريعية والرقابية.

وأوصت اللجنة بالموافقة المبدئية على مشروع الدليل، على أن يصدر في سلسلة من الأجزاء المتخصصة، مع تكليف الأمانة العامة باستكمال مراجعته النهائية وإخراجه الفني تمهيداً لاعتماده، إلى جانب إعداد آلية لتحديثه بشكل دوري لمواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما أشادت اللجنة بالعرض الذي قدمه معالي النائب الدكتور فيصل الدلال حول تجربة مملكة البحرين في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن ما تضمنه العرض من رؤى ومقترحات سيؤخذ في الاعتبار عند استكمال إعداد الدليل البرلماني العربي، ومثمّنةً في الوقت ذاته جهود الأمانة العامة في إعداد المشروع.

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي اللجنة الاقتصادية لجان البرلمان العربي الذكاء الاصطناعي الأمانة العامة جامعة الدول العربية الجلسة العامة للبرلمان العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

ترشيحاتنا

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تواصل نشاطها الرياضي بصورة جديدة من الجيم

مؤسسة ساويرس تعلن فتح باب التقديم لجائزة "ساويرس الثقافية" في دورتها الثانية والعشرين لعام 2026

مؤسسة ساويرس تعلن فتح باب التقديم لجائزة "ساويرس الثقافية"

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

بالصور

دراسة صادمة.. أسباب محتملة لارتفاع إصابات السرطان بين الشباب

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

صور جديدة من كواليس فيلم ابن مين فيهم؟ .. قبل انطلاقه في دور العرض 9 يوليو

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

10 علامات خفية تؤكد الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهل هذه التغيرات

علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها
علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها
علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها

علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد