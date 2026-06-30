في ذكرى ثورة يونيو.. البرلمان العربي يشيد بمواقف مصر الداعمة للأشقاء

هنأ محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الثورة مثلت محطة مفصلية في تاريخ الدولة المصرية الحديث، وأسهمت في تعزيز أركان الدولة وترسيخ مؤسساتها الوطنية.

وقال اليماحي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي، التي تعقد الآن، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إن ثورة 30 يونيو دعمت مسار الاستقرار، وحافظت على مقدرات الشعب المصري، وشكلت نقطة تحول مهمة في استعادة التوازن وترسيخ أسس الدولة الوطنية القادرة على مواجهة مختلف التحديات.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن الدور المصري ظل ركيزة أساسية في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن مصر، بما تمتلكه من ثقل سياسي وتاريخي واستراتيجي، واصلت أداء دورها المحوري في دعم القضايا العربية وصون الأمن القومي العربي.

ذكرى ثورة 30 يونيو

وأضاف أن ثورة 30 يونيو كانت منطلقًا لمسيرة تنموية شاملة شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن ما تحقق في مجال التنمية المستدامة والمشروعات القومية الكبرى يعكس نجاح الدولة في بناء نموذج تنموي متكامل يعزز الاستقرار ويدعم مستقبل الأجيال القادمة.

ويعقد البرلمان العربي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسته العامة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، لمناقشة واعتماد عدد من مشروعات القرارات والتوصيات المتعلقة بالقضايا السياسية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية التي تمثل أولوية على الساحة العربية.

وتأتي الجلسة في ختام أسبوع من الاجتماعات المكثفة، بدأ باجتماع تحضيري، أعقبه انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة الأربع، التي ناقشت عددًا من الملفات العربية المهمة تمهيدًا لرفع توصياتها إلى الجلسة العامة لاعتمادها.

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، ومشروع رؤية برلمانية عربية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الوقائية، إلى جانب مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2025.

كما بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مشروع الدليل البرلماني في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون العربي الاسترشادي للذكاء الاصطناعي، وخطة دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتحضيرات الخاصة بمؤتمر دعم الاقتصاد الأزرق في الدول العربية، فضلًا عن عدد من الموضوعات المالية والإدارية.