رئيس شباب النواب : البرلمان والحكومة هدفهما توفير أفضل الفرص لبناء الجمهورية الجديدة

قال النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مجلس النواب والحكومة وغيرهما من المؤسسات الوطنية يعملون من أجل هدف واحد، يتمثل في خدمة الوطن وتوفير أفضل الفرص الممكنة لبناء الجمهورية الجديدة وصناعة مستقبلها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين ثروت سويلم، ودينا الهلالي، بشأن "تداعيات فرض رسوم النظافة على مراكز الشباب والأندية الصغيرة غير الاستثمارية، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (202) لسنة 2020".

ممارسة الدور الرقابي

وأوضح رئيس اللجنة، في بداية الاجتماع، أن اجتماع اللجنة اليوم ليس ساحة اختلاف، بل مساحة تفكير، وليس اختبار قوة، بل اختبار لقدرتنا على إدارة الرأي والرأي الآخر. مؤكداً أن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لا تستهدف توجيه اللوم أو تسجيل المواقف، وإنما تهدف بالأساس إلى ممارسة الدور الرقابي البناء الذي كفله الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وأشار إلى أن ممارسة النواب لدورهم الرقابي تسهم في رصد التحديات والمعوقات، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، والعمل بصورة مشتركة مع الحكومة والجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، تحقق المصلحة العامة وتلبي تطلعات المواطنين.