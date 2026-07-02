"الخارجية الفلسطينية" تنفي الطلب من جنوب إفريقيا سحب الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لدولة فلسطين، جملة وتفصيلا ما جاء على لسان ناصر القدوة، بشأن الطلب من جمهورية جنوب إفريقيا سحب الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأعربت الوزارة- في بيان، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - عن قلقها البالغ لجملة الروايات المضللة والمشوهة التي أطلقها القدوة بشكل متعمد على وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست ضد الدبلوماسية الفلسطينية.

ودعت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة، ومقدمي برامج البودكاست، والقائمين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والموضوعية، والتحلي بروح المسؤولية في تناول مثل هذه الادعاءات التي تسيئ للجهود التي تبذلها دولة فلسطين، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وعدم الانجرار وراء روايات تهدف لإضعاف المناعة الوطنية الفلسطينية.