برلماني: الدعم الخارجي للإخوان فشل أمام اصطفاف المصريين في 30 يونيو

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو جسدت وعي الشعب المصري وقدرته على التكاتف في مواجهة التحديات التي تهدد الدولة وهويتها الوطنية، مشيرًا إلى أن ملايين المصريين خرجوا في ذلك اليوم التاريخي دفاعًا عن وطنهم، دون تمييز بين فئات المجتمع المختلفة.

مؤسسات الدولة الوطنية

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «خط أحمر» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مؤسسات الدولة الوطنية انحازت إلى إرادة الشعب، ووقفت إلى جانب مطالب المصريين في لحظة وصفها بالمفصلية، بهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع سقوطها في ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد آنذاك.

وأضاف أن مصر لم تواجه تحديات داخلية فحسب، بل تعرضت أيضًا لضغوط خارجية معقدة، تمثلت في دعم سياسي وإعلامي قدمته بعض القوى الدولية لجماعة الإخوان، إلى جانب محاولات الترويج لروايات تستهدف التشكيك في حقيقة ما جرى خلال تلك المرحلة.

وحدة الشعب المصري

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية نجحت في إدارة هذه التحديات سياسيًا ودبلوماسيًا، مستندة إلى وحدة الشعب المصري ومساندة عدد من الدول العربية، مؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية كان عنصرًا حاسمًا في تجاوز تلك المرحلة.

اصطفاف المصريين وتمسكهم بدولتهم

ولفت إلى أن أحداث 30 يونيو أحبطت مخططًا إقليميًا كان يستهدف عددًا من دول المنطقة، وكانت مصر إحدى ركائزه الرئيسية، إلا أن اصطفاف المصريين وتمسكهم بدولتهم حال دون تنفيذ هذه المخططات.

واختتم محمد إسماعيل تصريحاته بالتأكيد على أن بيان الثالث من يوليو مثل نقطة تحول تاريخية، بعدما منح المواطنين الثقة بأن مؤسسات الدولة استجابت لإرادتهم، في وقت كانت فيه البلاد تواجه تحديات أمنية وسياسية كبيرة، مشددًا على أن وحدة الشعب وتماسك مؤسسات الدولة كانا الأساس في عبور هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر.